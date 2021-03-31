Довибори в Раду на 87 окрузі: другий день заблокована робота комісії

За його словами, робота округа лишпється заблокованою через відсутність кворуму серед членів комісії.

"Зараз привернута увага до ситуації із встановленням підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі №87. На жаль, там вже другу добу заблокована робота окружної виборчої комісії, зокрема і через відсутність кворуму", - повідомив він.

Діденко зазначив, що можуть замінити тих членів ОВК, які ігнорують її засідання. Сьогодні ЦВК вдруге отримала подання про зміну складу комісії та задовольнила його, оскільки призначені вчора члени так і не змогли приступити до роботи.

За проміжними результатами голосування в цьому окрузі, перемагає Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 31,3% голосів, слідом йдуть Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,88%, і Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.