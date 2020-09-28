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Експерти пояснили роль Авакова на майбутніх виборах

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Роль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на місцевих виборах в Україні буде визначальною. Проте, експерти вважають, що політик не віддає перевагу тій чи іншій політичній силі на виборах.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, йдеться в матеріалі "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах".

Фесенко відкидає думку, що глава МВС може грати на боці партії "Слуга народу", тому що це викличе ще більше напруження навколо нього.

"Роль МВС і міністра на цих виборах буде дуже і дуже визначальною", - заявив Фесенко.

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Разом з тим, координатор "Опори" Ольга Айвазовська вважає, що зараз влада в кожній територіальній громаді розділена між різними партіями. Вона додала, що Аваков - "політичне обличчя, рішення якого виконують всі відомства в юрисдикції МВС".

Нагадаємо, експерти розповіли, де можуть бути конфлікти на місцевих виборах.

Зазначимо, Аваков пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах.

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Новини України Арсен АваковМісцеві вибори