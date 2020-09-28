Эксперты обьяснили роль Авакова на предстоящих выборах

Роль министра внутренних дел Арсена Авакова на местных выборах в Украине будет определяющей. Однако, эксперты считают, что политик не отдает предпочтение той или иной политической силе на выборах.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, говорится в материале "Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах".

Фесенко отбрасывает мнение, что глава МВД может играть на стороне партии "Слуга народа", потому что это вызовет еще больше напряжения вокруг него.

"Роль МВД и министра на этих выборах будет очень и очень определяющей", - заявил Фесенко.

Вместе с тем, координатор "Опоры" Ольга Айвазовская считает, что сейчас власть в каждой территориальной громаде разделена между разными партиями. Она добавила, что Аваков - "политическое лицо, решения которого исполняют все ведомства в юрисдикции МВД".

Напомним, эксперты рассказали, где могут быть конфликты на местных выборах.

Отметим, Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах.