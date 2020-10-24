ДСНС перейшла на посилений режим перед місцевими виборами

Органи та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби перед проведенням місцевих виборів в Україні. Посилений режим діятиме до 21-ї години вівторка, 27 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації в готовність перевели понад 42 тисячі осіб, майже 4 тисячі пожежної та рятувальної техніки та 12 одиниць авіації.

"Комунікація з ЦВК налагоджена на 100%, тому, командири на місцях повинні вчасно реагувати на всі виклики, щоб контролювати всі непередбачувані обставини", - цитує прес-служба відомства заступника глави МВС Сергія Ярового.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Разом з тим на 208 окрузі відбудуться довибори до Верховної ради.

Нагадаємо, напередодні на посилений режим перейшло Міністерство внутрішніх справ. Для забезпечення безпеки на місцевих виборах правоохоронці залучать авіацію.

Додамо, в Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації, як безпечно проголосувати на місцевих виборах.