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ГСЧС перешла на усиленный режим перед местными выборами

Автор: Дмитрий Левицкий

Органы и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы перед проведением местных выборов в Украине. Усиленный режим будет действовать до 21-го часа вторника, 27 октября.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в готовность перевели более 42 тысяч человек, почти 4 тысячи пожарной и спасательной техники и 12 единиц авиации.

"Коммуникация с ЦИК отлажена на 100%, поэтому, командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя главы МВД Сергея Ярового.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Вместе с тем на 208 округе состоятся довыборы в Верховную раду.

Напомним, накануне на усиленный режим перешло Министерство внутренних дел. Для обеспечения безопасности на местных выборах правоохранители привлекут авиацию.

Добавим, в Министерстве здравоохранения дали рекомендации, как безопасно проголосовать на местных выборах.

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