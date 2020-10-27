У Харкові через помилки і не прошиті протоколи ДВК відправляють на доопрацювання

У Харкові понад 300 дільничних виборчих комісій здали виборчу документацію в тервиборчком. При цьому понад 100 з них були відправлені на доопрацювання.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами голови міської ТВК Ольги Мозгової, станом на ранок 27 жовтня близько 180 дільничних виборчкомів здали документацію без помилок.

"Дуже багато відправляли на доопрацювання. Основні моменти: не прошиті протоколи, неправильні цифри, іноді прямо в протоколі коректором мажуть або перекреслюють і пишуть поряд інше", - зазначила вона.

При цьому ситуація ускладнюється, якщо хтось намагається пройти без черги.

"Я не можу сказати, що набагато спокійніше. Я розумію, що вони втомилися, але була можливість відпочити. Ми брали вночі, але вночі приїхали тільки п'ять комісій - і вночі, і після шести ранку. Була можливість приїхати і здати. Ми намагаємося зробити так, щоб відпочивали в залі, підходили по черзі, за викликом", - сказала Мозкова.

У ТВК зазначили, що для приймання документів від усіх 605 дільничих комісій буде потрібна не менш як доба.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з результатами екзит-полу, перемогу вже в першому турі на виборах мера Харкова отримає чинний міський голова Геннадій Кернес.

Докладніше про результати місцевих виборів у Харкові читайте в матеріалі РБК-Україна.