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У Хмельницькому міським головою залишиться Симчишин, - екзит-пол

Автор: Дмитро Левицький

У Хмельницькому на місцевих виборах лідирує представник політичної партії ВО "Свобода". Чинний мер Олександр Симчишин перемагає у першому турі голосування.

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Про це свідчать дані екзит-полу, який провело місцеве видання "ВСІМ".

За його даними, Симчишин може отримати 81,13% голосів виборців. Оскільки один з кандидатів отримує понад 50% голосів, другого туру виборів не буде.

Далі йдуть Інна Ящук від "Слуги народу" (10,78%), Іван Гончар від "Сили і Честь" (3,19%), Богдан Лукашук від "Батьківщини" (2,94%) та Андрій Собко від партії "За конкретні справи" (1,96%).

У Хмельницьку міську раду мають шанси потрапити партії "Команда Симчишина" (64,22%), "Слуга народу" (11,76%) та "Батьківщина" (5,15%). Близько до потрапляння до міськради партія "Європейська солідарність" з 4,41%.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, чинний мер Тернополя, "свободівець" Сергій Надал переобереться у першому турі виборів.

Крім того, мер Чернігова також має шанси перемогти у першому турі виборів, про що свідчать дані двох екзит-полів.

Прогноз погоди
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