В Хмельницком мэром останется Симчишин, - экзит-пол

В Хмельницком на местных выборах лидирует представитель политической партии ВО "Свобода". Действующий мэр Александр Симчишин побеждает в первом туре голосования.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, который провело местное издание "ВСІМ".

По его данным, Симчишин может получить 81,13% голосов избирателей. Поскольку один из кандидатов получает более 50% голосов, второго тура выборов не будет.

Далее идут Инна Ящук от "Слуги народа" (10,78%), Иван Гончар от "Силы и Чести" (3,19%), Богдан Лукашук от "Батькивщины" (2,94%) и Андрей Собко от партии "За конкретные дела" (1,96%).

В Хмельницкий городской совет есть шансы попасть у партий "Команда Симчишина" (64,22%), "Слуга народа" (11,76%) и "Батькивщина" (5,15%). Близка к попаданию в горсовет партия "Европейская солидарность" с 4,41%.

Напомним, по данным экзит-пола, действующий мэр Тернополя, "свободовец" Сергей Надал переизберется в первом туре выборов.

Кроме того, мэр Чернигова также имеет шансы победить в первом туре выборов, о чем свидетельствуют данные двух экзит-полов.