ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мэр Тернополя Надал побеждает в первом туре, - местный экзит-пол

Новина українською → Тернополь, Понедельник 26 октября 2020 01:40
Мэр Тернополя Надал побеждает в первом туре, - местный экзит-пол Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Тернополе в первом туре местных выборов побеждает действующий городской голова Сергей Надал от политической партии "Свобода". Он набирает более половины голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного местным изданием "20 минут".

По данным экзит-пола, действующий мэр Надал получает поддержку 72,3% избирателей.

В городской совет, предварительно, проходят ВО "Свобода" (43,7%), "Европейская солидарность" (22,44%), "Слуга народа" (5,73%) и "Порядок, ответственность, справедливость" (5,24%). На грани прохождения в горсовет "Сила людей" (4,99%) и "Голос" (4,25%).

На должность городского головы претендуют Иван Скоролит от "Силы людей", Виктор Овчарук от "Европейской солидарности", Леонид Бицюра от "Батькивщины", Виктор Гевко от "Слуги народа", Ирина Яремчук от "Галицкой партии", Владимир Барна от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Сцибайло от "Варты", Алексей Станько от "Хвыли" и Александр Кравчук от "ОПЗЖ".

Напомним, по предварительным данным ЦИК, явка на местных выборах в этом году составляет менее 40%.

Кроме того, в Центризбиркоме рассказали, сколько времени займет подсчет голосов на местных выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Тернополь голосование экзит-пол
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Экзит-полы местных выборов по городам Украины
Анна Березинаредактор ленты новостей Экзит-полы местных выборов по городам Украины