Мэр Тернополя Надал побеждает в первом туре, - местный экзит-пол

В Тернополе в первом туре местных выборов побеждает действующий городской голова Сергей Надал от политической партии "Свобода". Он набирает более половины голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного местным изданием "20 минут".

По данным экзит-пола, действующий мэр Надал получает поддержку 72,3% избирателей.

В городской совет, предварительно, проходят ВО "Свобода" (43,7%), "Европейская солидарность" (22,44%), "Слуга народа" (5,73%) и "Порядок, ответственность, справедливость" (5,24%). На грани прохождения в горсовет "Сила людей" (4,99%) и "Голос" (4,25%).

На должность городского головы претендуют Иван Скоролит от "Силы людей", Виктор Овчарук от "Европейской солидарности", Леонид Бицюра от "Батькивщины", Виктор Гевко от "Слуги народа", Ирина Яремчук от "Галицкой партии", Владимир Барна от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Сцибайло от "Варты", Алексей Станько от "Хвыли" и Александр Кравчук от "ОПЗЖ".

Напомним, по предварительным данным ЦИК, явка на местных выборах в этом году составляет менее 40%.

Кроме того, в Центризбиркоме рассказали, сколько времени займет подсчет голосов на местных выборах.