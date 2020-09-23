Як виборців захистять від коронавірусу на місцевих виборах: головне

Майбутні місцеві вибори в Україні пройдуть в умовах пандемії коронавірусу. Держава має докласти зусиль для організації голосування таким чином, щоб не спровокувати спалах захворювання. Докладніше про те, як влада планує захищати населення від COVID-19 у ході виборчого процесу - в матеріалі РБК-Україна.
Місцеві вибори через коронавірус не можуть бути скасовані. Якщо станеться щось, що зробить неможливим проведення голосування 25 жовтня, то воно буде відстрочено. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла Ольга Айвазовська, координатор громадянської мережі ОПОРА.
Причиною відстрочення виборів через COVID-19 може бути тільки введення надзвичайного стану в країні. Однак, за словами Айвазовської, таке рішення буде невигідним для парламенту.
“Партії влади не вигідне перенесення виборів. Партії опозиції дуже часто ведуть списки на місцях, навіть народні депутати очолюють списки до місцевих рад. Тому будь-яке рішення ближче до виборів буде сприйнято як політично ангажоване", - зазначила вона.
Крім того, при відстрочення виборів виборчу кампанію доведеться перезавантажувати по новій. Це стане додатковим фінансовим навантаженням для партій і кандидатів.
Про умови перенесення місцевих виборів розповідав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктора Ляшко. За його словами, це питання буде розглядатися владою в тому разі, якщо більше половини території України опиниться в червоній карантинній зоні.
“Це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.
Кабінет міністрів затвердив протиепідемічні умови, при яких в Україні пройдуть місцеві вибори. Відповідні вимоги повинні запобігти виникненню спалаху коронавірусу після 25 жовтня.
Умови проведення голосування на виборчих дільницях:
Виборці, які на момент проведення виборів будуть знаходиться на самоізоляції, зможуть проголосувати за місцем перебування. Для цього необхідно буде подати заяву та довідку з медустанови не пізніше 20:00 23 жовтня.
Пред'являти документи членам комісії виборець повинен сам, не передаючи в руки. У той же час, члени виборчої комісії повинні бути в масках, рукавичках, захисних щитках і викидати їх після кожного візиту.
Якщо у одного члена виборчої комісії буде виявлено коронавірус, всі інші її члени, які не мають симптомів захворювання, зможуть продовжити роботу. Проте всі, хто контактував з інфікованим без засобів захисту, будуть відправлені на самоізоляцію.