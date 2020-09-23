Как избирателей защитят от коронавируса на местных выборах: главное

Предстоящие местные выборы в Украине пройдут в условиях пандемии коронавируса. Государство должно будет приложить усилия для организации голосования таким образом, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания. Подробнее о том, как власть планирует защищать население от COVID-19 в ходе избирательного процесса - в материале РБК-Украина.

Выборы нельзя отменить, только перенести

Местные выборы из-за коронавируса не могут быть отменены. Если произойдет что-то, что сделает невозможным проведение голосования 25 октября, то оно будет отсрочено. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала Ольга Айвазовская, координатор гражданской сети ОПОРА.

Причиной отсрочки выборов из-за COVID-19 может быть только введение чрезвычайного положения в стране. Однако, по словам Айвазовской, такое решение будет невыгодным для парламента.

“Партии власти не выгоден перенос выборов. Партии оппозиции очень часто ведут списки на местах, даже народные депутаты возглавляют списки в местные советы. Поэтому любое решение ближе к выборам будет воспринято как политически ангажированное”, - отметила она.

Кроме того, при отсрочке выборов избирательную кампанию придется перезапускать по новой. Это станет дополнительной финансовой нагрузкой для партий и кандидатов.

В каком случае местные выборы могут перенести

Об условиях переноса местных выборов рассказывал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктора Ляшко. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться властью в том случае, если больше половины территории Украины окажется в красной карантинной зоне.

“Это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - отметил Ляшко.

Как пройдет голосование в условиях карантина: решение Кабмина

Кабинет министров утвердил противоэпидемические условия, при которых в Украине пройдут местные выборы. Соответствующие требования должны предотвратить возникновение вспышки коронавируса после 25 октября.

Условия проведения голосования на избирательных участках:

На входе избирателю будут измерять температуру и спрашивать о наличии симптомов простуды. Потоки людей на вход и выход будут разделены. Избиратель должен находиться в маске или респираторе. В то же время, член комиссии может попросить снять маску, чтобы подтвердить личность. Рекомендации по количеству людей - не больше трех человек на один стол, где выдают бюллетени. В помещении будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. При входе в помещение должны быть антисептики, а также урны для утилизации использованных масок и перчаток. Вся мебель на избирательном участке должна быть из материала, который можно продезинфицировать. Запрещено использовать ткань на столах. Каждые два часа должна проходить дезинфекция дверных ручек, поручней и сидений. Каждые 4 часа должна проводится влажная уборка. Члены избирательной комиссии также должны соблюдать дистанцию - сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или же использовать прозрачные экраны в качестве барьеров. Рекомендуется пользоваться своими ручками для заполнения бюллетеней, а также не брать с собой на избирательные участки детей.

Как будут голосовать избиратели на самоизоляции

Избиратели, которые на момент проведения выборов будут находится на самоизоляции, смогут проголосовать по месту пребывания. Для этого необходимо будет подать заявление и справку из медучреждения не позже 20:00 23 октября.

Предъявлять документы членам комиссии избиратель должен сам, не передавая в руки. В то же время, члены избирательной комиссии должны быть в масках, перчатках, защитных щитках и выбрасывать их после каждого визита.

Если COVID-19 будет выявлен у члена комиссии

Если у одного члена избирательной комиссии будет выявлен коронавирус, все остальные ее члены, не имеющие симптомов заболевания, смогут продолжить работу. Однако все, кто контактировал с инфицированным без средств защиты, будут отправлены на самоизоляцию.