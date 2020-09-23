Как избирателей защитят от коронавируса на местных выборах: главное

Предстоящие местные выборы в Украине пройдут в условиях пандемии коронавируса. Государство должно будет приложить усилия для организации голосования таким образом, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания. Подробнее о том, как власть планирует защищать население от COVID-19 в ходе избирательного процесса - в материале РБК-Украина.
Местные выборы из-за коронавируса не могут быть отменены. Если произойдет что-то, что сделает невозможным проведение голосования 25 октября, то оно будет отсрочено. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала Ольга Айвазовская, координатор гражданской сети ОПОРА.
Причиной отсрочки выборов из-за COVID-19 может быть только введение чрезвычайного положения в стране. Однако, по словам Айвазовской, такое решение будет невыгодным для парламента.
“Партии власти не выгоден перенос выборов. Партии оппозиции очень часто ведут списки на местах, даже народные депутаты возглавляют списки в местные советы. Поэтому любое решение ближе к выборам будет воспринято как политически ангажированное”, - отметила она.
Кроме того, при отсрочке выборов избирательную кампанию придется перезапускать по новой. Это станет дополнительной финансовой нагрузкой для партий и кандидатов.
Об условиях переноса местных выборов рассказывал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктора Ляшко. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться властью в том случае, если больше половины территории Украины окажется в красной карантинной зоне.
“Это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - отметил Ляшко.
Кабинет министров утвердил противоэпидемические условия, при которых в Украине пройдут местные выборы. Соответствующие требования должны предотвратить возникновение вспышки коронавируса после 25 октября.
Условия проведения голосования на избирательных участках:
Избиратели, которые на момент проведения выборов будут находится на самоизоляции, смогут проголосовать по месту пребывания. Для этого необходимо будет подать заявление и справку из медучреждения не позже 20:00 23 октября.
Предъявлять документы членам комиссии избиратель должен сам, не передавая в руки. В то же время, члены избирательной комиссии должны быть в масках, перчатках, защитных щитках и выбрасывать их после каждого визита.
Если у одного члена избирательной комиссии будет выявлен коронавирус, все остальные ее члены, не имеющие симптомов заболевания, смогут продолжить работу. Однако все, кто контактировал с инфицированным без средств защиты, будут отправлены на самоизоляцию.