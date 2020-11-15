RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На виборчій дільниці в Краматорську обстріляли мікроавтобус

Автор: РБК-Україна

Під час місцевих виборів в Краматорську біля однієї з виборчих дільниць обстріляли мікроавтобус. Попередньо, машину обстріляли зі зброї для пейнтболу.

Про це йдеться в повідомленні міського відділу поліції Краматорська.

Повідомляється, що до поліції звернувся водій автомобіля "Газель", який стояв біля однієї з дільниць.

"Чоловік пояснив, що о 12:25 до нього під'їхали невідомі і почали стріляти маркерами з фарбою. Зазначений факт зареєстровано. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників події", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, дана "Газель" могла організовано підвозити виборців на користь одного з кандидатів у мери Краматорська.

Як зазначає громадянська мережа ОПОРА, чоловік в Балаклаві вискочив з-за будівлі школи №30 і зробив 23 постріли кулями з фарбою в припаркований автобус.

Нагадаємо, станом на вечір 15 листопада поліція отримала вже 54 повідомлення про порушення виборчого процесу. Найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.

Раніше голова громадянської мережі ОПОРИ Ольга Айвазовська розповіла в коментарі РБК-Україна, що на 16:00 явка в другому турі виборів мерів склала 18,6%. порівняно з першим туром це майже на 10% менше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КраматорськМісцеві вибориСтрільба