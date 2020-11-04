Кернес переобраний мером Харкова, - ТВК

Чинний мер Харкова Геннадій Кернес виграв вибори та переобраний на свою посаду. У Харківській міській територіальній виборчій комісії обробили 100% протоколів.
Про це повідомляє "Суспільне".
Офіційні результати виборів оголосять вже сьогодні вдень, 4 листопада.
Всього у голосуванні взяли участь 323 218 людей, їхні голоси розділились так:
Ще 6180 бюлетенів визнані недійсними.
Раніше у Харківській міськраді спростували смерть мера міста Геннадія Кернеса.
Зазначимо, присягу Геннадія Кернеса, в разі перемоги на виборах мера Харкова, можуть перенести через хворобу COVID-19. Функції мера Харкова до його присяги може виконувати секретар міськради.