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Кернес переизбран мэром Харькова, - ТИК

Автор: Инна Собора

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на свою должность. В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии обработали 100% протоколов.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Официальные результаты выборов объявят уже сегодня днем, 4 ноября.

Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, их голоса разделились так:

  • Геннадий Кернес - 60,34% (195044 голосов)
  • Александр Фельдман - 14,32% (46278)
  • Алексей Кучер - 7,24% (23401)
  • Олег Абрамичев - 6,6% (21315)
  • Игорь Черняк - 3,12% (10085)
  • Александра Нарыжная - 1,94% (6282)
  • Никита Соловьев - 1,3% (4199)
  • Денис Ярославский - 1% (3233)
  • Сергей Кушнарев - 0,76% (2470)
  • Игорь Приходько - 0,58% (1888)
  • Ирина Денисова - 0,42% (1371)
  • Валерий Безлепкин - 0,17% (564)
  • Наталья Пилипенко - 0,17% (558)
  • Георгий Лаговский - 0,11% (349)

Еще 6180 бюллетеней признаны недействительными.

Ранее в Харьковском горсовете опровергли смерть мэра города Геннадия Кернеса.

Отметим, присягу Геннадия Кернеса, в случае победы на выборах мэра Харькова, могут перенести из-за болезни COVID-19. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета.

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