Кернес переизбран мэром Харькова, - ТИК

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на свою должность. В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии обработали 100% протоколов.
Об этом сообщает "Суспільне".
Официальные результаты выборов объявят уже сегодня днем, 4 ноября.
Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, их голоса разделились так:
Еще 6180 бюллетеней признаны недействительными.
Ранее в Харьковском горсовете опровергли смерть мэра города Геннадия Кернеса.
Отметим, присягу Геннадия Кернеса, в случае победы на выборах мэра Харькова, могут перенести из-за болезни COVID-19. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета.