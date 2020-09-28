Діючий голова Харківської міської ради Геннадій Кернес зареєстрований кандидатом в мери Харкова. Всього зареєстровано 15 кандидатів.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна член виборчої комісії.

Також зареєстрований Михайло Добкін, як самовисуванець.

"Було розглянуто та зареєстровано 15 кандидатів та близько 852, якщо не помиляюсь, кандидата у депутати. Зокрема, зареєстрований Кернес, його політична партія "Успішний Харків" подала документи про його реєстрацію", - сказали виданню.

Раніше повідомлялося, що Кернеса висунули в мери Харкова, незважаючи на те, що зараз він зараз в Німеччині проходить лікування від COVID-19. У його оточенні кажуть, що стан Кернеса значно покращився.

РБК-Україна в матеріалі "Якщо не Кернес. Хто може поборотися за пост мера Харкова" писало, що Добкін може висунутися кандидатом на виборах міського голови.

До висунення Добкін вів виборчу кампанію на посаду міського голови Києва.