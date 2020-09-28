UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кернес зарегистрирован кандидатом в мэры Харькова

Автор: Марианна Присяжнюк

Действующий глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес зарегистрирован кандидатом в мэры Харькова. Всего зарегистрированы 15 кандидатов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина член избирательной комиссии.

Также зарегистрирован Михаил Добкин, как самовыдвиженец.

"Были рассмотрены и зарегистрированы 15 кандидатов и около 852, если не ошибаюсь, кандидата в депутаты. В частности, зарегистрирован Кернес, его политическая партия "Успешный Харьков" подала документы о его регистрации", - сказали изданию.

Ранее сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что сейчас он сейчас в Германии проходит лечение от COVID-19. В его окружении говорят, что состояние Кернеса значительно улучшилось.

РБК-Украина в материале "Если не Кернес. Кто может побороться за пост мэра Харькова" писало, что Добкин может выдвинуться кандидатом на выборах городского главы.

До выдвижения Добкин вел избирательную кампанию на пост городского главы Киева.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Геннадий Кернес