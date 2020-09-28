У Києві під ЦВК вимагають розпуску ТВК в Умані

У Києві під будівлею Центральної виборчої комісії проходить акція протесту через фальсифікації на виборах. Зокрема, учасники протесту вимагають розпуску ТВК в Умані, де зняли з виборів мера міста Олександра Цебрія.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

При цьому, за словами учасників протесту, ТВК зареєструвала кандидатів-клонів з аналогічним прізвищем.