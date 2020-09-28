В Киеве под ЦИК требуют роспуска ТИК в Умани

В Киеве под зданием Центральной избирательной комиссии проходит акция протеста из-за фальсификаций на выборах. В частности, участники протеста требуют роспуска ТИК в Умани, где сняли с выборов мэра города Александра Цебрия.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

При этом, по словам участников протеста, ТИК зарегистрировала кандидатов-клонов с аналогичной фамилией.