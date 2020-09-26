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Мэра Умани, который не пускал в город хасидов, сняли с выборов

Новина українською → Умань, Суббота 26 сентября 2020 08:38
Мэра Умани, который не пускал в город хасидов, сняли с выборов Фото: Fлександр Цебрий (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Мэра Умани, одного из лидеров партии "Пропозиция" Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Об этом сообщил сам городской голова Умани в Facebook.

"Банда. Преступная группировка. Причины совершенно надуманные", - так прокомментировал он решение ТИК.

Кроме того, по его словам, территориальная избирательная комиссия накануне зарегистрировала двух "клонов" Александра Цебрия.

Позже в эфире "Свободы слова Савика Шустера" мэр Днепра Борис Филатов отметил, что за всем этим стоит "схемщик времен Виктора Януковича” народный депутат Антон Яценко.

"Парламентским фракциям придется за это ответить. И ни гарант Конституции, ни Баканов, ни ЦИК не отсидятся", - заявил Филатов.

Он также сообщил, что надеется на поддержку Ассоциации городов Украины и готов организовывать забастовку из-за таких "позорных случаев".

При этом городской голова Днепра подчеркнул, что это не единичный случай. Он утверждает, что команды "Пропозиции" пытаются снять и в других местах.

По его словам, есть информация, что планируют отказать в регистрации кандидатам в депутаты Черкасского облсовета, также не зарегистрировали кандидатов в облсовет Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее мэр Умани Александр Цебрий заявлял, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом.

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