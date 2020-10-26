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Під Києвом затримали підозрюваного в підкупі виборців

Автор: Игорь Литвиненко

У Василькові Київської області затримали 35-річного чоловіка за підкуп виборців. Чоловікові повідомили про підозру, він знаходиться в слідчому ізоляторі.

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Про це повідомили в поліції Київської області.

Чоловік на автомобілі Chevrolet привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидатів в депутати.

"Вартість одного голосу коштувала 200 гривень. Однак була одна умова - виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень. В якості речових доказів поліцейські вилучили гроші", - повідомили в поліції.

За даним фактом розпочато розслідування. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст.160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області затримали організатора та понад 20 учасників "каруселі".

Відзначимо, станом на вечір 25 жовтня, в Україні було відкрито 77 кримінальних справ через порушення в день голосування. Всього надійшло 4375 повідомлень про можливі порушення, а також було складено 224 адміністративних протоколів.

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