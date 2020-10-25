ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні відкрили майже 80 кримінальних справ за фактами порушень на виборах

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 21:27
В Україні відкрили майже 80 кримінальних справ за фактами порушень на виборах Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Юлія Струк

Національна поліція Україна відкрила вже 77 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Такі факти зафіксовані у всіх областях.

Про це на брифінгу сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Правоохоронцям надійшло 4375 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За фактами порушень відкрито 77 кримінальних проваджень та складено 224 адмінпротоколи. Протягом дня у поліцію надійшло 12 неправдивих повідомлень про замінування виборчих дільниць.

Глава Нацполіції Ігор Клименко також повідомив, що правоохоронці затримали в Київській та Одеській областях ряд підозрюваних в організації злочинних схем на виборах, зокрема, "сіток" і "каруселей".

Встановлено, що один з підозрюваних забезпечив прибуття у село Гатне (Київська область) групи з 24 жителів Луганської області для голосування.

Крім того, затримано командира курсу в Університеті Фіскальної служби, який підкуповував студентів подвійний стипендією.

Також Яровий повідомив, що 19 виборчих дільниць були знеструмлені під час виборів. За його словами, ввечері в день голосування були знеструмлені 19 ділянок, зокрема, в Запорізькій, Львівській, Вінницькій, Одеській та Київській областях.

Однак припинений був виборчий процес тільки на 3 дільницях у Львові. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій відновили електропостачання ділянок за допомогою електрогенераторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 68 кримінальних справ за фактами порушень на виборах станом на 19:00.

Як писало РБК-Україна, в КВУ пояснили, що місцеві вибори в Україні будуть визнані дійсними попри низьку явку. В цілому результати під сумнів поставити неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Міністерство внутрішніх справ України полиция уголовное дело Місцеві вибори
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Екзит-поли місцевих виборів по містах України
Анна Березинаредактор стрічки новин Екзит-поли місцевих виборів по містах України