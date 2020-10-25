В Україні відкрили майже 70 кримінальних справ за фактами порушень на виборах

Національна поліція Україна відкрила вже 68 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Такі факти зафіксовані у всіх областях.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Facebook.

Станом на 19:00 у поліцію надійшло 4003 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.

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"Станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів... Поліцейські склали 187 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень", - вказано у повідомленні.

Заяви стосувалися таких порушень:

агітація у день виборів - 1547,

порушення таємниці голосування - 209,

підкуп виборців - 174,

незаконне знищення виборчої документації - 138,

порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій та списків виборців - 138,

незаконне використання виборчого бюлетеня - 84.

Нагадаємо, станом на 18:00 Національна поліція Україна відкрила 61 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах.

Як писало РБК-Україна, Комітет виборців України під час моніторингу

проведення голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень.