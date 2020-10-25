ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні відкрили майже 70 кримінальних справ за фактами порушень на виборах

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 19:39
В Україні відкрили майже 70 кримінальних справ за фактами порушень на виборах Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Національна поліція Україна відкрила вже 68 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Такі факти зафіксовані у всіх областях.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Facebook.

Станом на 19:00 у поліцію надійшло 4003 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.

Фото: інфографіка

"Станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів... Поліцейські склали 187 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень", - вказано у повідомленні.

Заяви стосувалися таких порушень:

  • агітація у день виборів - 1547,
  • порушення таємниці голосування - 209,
  • підкуп виборців - 174,
  • незаконне знищення виборчої документації - 138,
  • порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій та списків виборців - 138,
  • незаконне використання виборчого бюлетеня - 84.

Нагадаємо, станом на 18:00 Національна поліція Україна відкрила 61 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах.

Як писало РБК-Україна, Комітет виборців України під час моніторингу
проведення голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 полиция нарушения уголовное дело Місцеві вибори
Як проходить день виборів
Як проходить день виборів
Екзітполи
Екзітполи
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Мінську почався розгін протестувальників
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Мінську почався розгін протестувальників