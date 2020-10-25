В Украине открыли почти 70 уголовных дел по фактам нарушений на выборах

Национальная полиция Украина открыла уже 68 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Такие факты зафиксированы во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

По состоянию на 19:00 в полицию поступило 4003 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

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"По состоянию на 19:00 полицейские открыли 68 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов... Полицейские составили 187 протоколов о совершении административных правонарушений", - указано в сообщении.

Заявления касались следующих нарушений:

агитация в день выборов - 1547,

нарушение тайны голосования - 209,

подкуп избирателей - 174,

незаконное уничтожение избирательной документации - 138,

нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий и списков избирателей - 138,

незаконное использование избирательного бюллетеня - 84.

Напомним, по состоянию на 18:00 Национальная полиция Украина открыла 61 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах.

Как писало РБК-Украина, Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировал пять основных нарушений.