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Полиция открыла более 60 уголовных дел по фактам нарушений на выборах

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 19:04
Полиция открыла более 60 уголовных дел по фактам нарушений на выборах Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальная полиция Украина открыла уже 61 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах. Факты нарушений были зафиксированы во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По состоянию на 18:00, в полицию поступило 3689 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом Больше всего в Киеве - 44, Киевской - 418, Днепропетровской - 336, Донецкой - 250, Одесской - 210, и Львовской - 202 областях.

Таким образом, было зафиксировано 1 439 нарушений по агитации в день выборов, нарушений тайны голосования - 182, подкуп избирателей - 163

Также правоохранители составили 169 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, в Броварах правоохранители открыли дело по факту нарушения тайны голосования. На избирательном участке выявили нумерацию бюллетеней и корешков.

Кроме того, Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

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