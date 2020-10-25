Полиция открыла более 60 уголовных дел по фактам нарушений на выборах

Национальная полиция Украина открыла уже 61 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах. Факты нарушений были зафиксированы во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По состоянию на 18:00, в полицию поступило 3689 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом Больше всего в Киеве - 44, Киевской - 418, Днепропетровской - 336, Донецкой - 250, Одесской - 210, и Львовской - 202 областях.

Таким образом, было зафиксировано 1 439 нарушений по агитации в день выборов, нарушений тайны голосования - 182, подкуп избирателей - 163

Также правоохранители составили 169 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, в Броварах правоохранители открыли дело по факту нарушения тайны голосования. На избирательном участке выявили нумерацию бюллетеней и корешков.

Кроме того, Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.