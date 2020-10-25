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В Борисполе полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования

Новина українською → Борисполь, Воскресенье 25 октября 2020 18:50
В Борисполе полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования Фото: полиция (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Броварах на избирательных бюллетенях и их корешках нанесли уникальный номерной знак, в результате чего было совершено умышленное нарушение тайны голосования. В связи с инцидентом следователи полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Броварского района.

Отмечается, что наличие уникального номера в дальнейшем может позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах.

Дело открыто по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны голосования уполномоченным лицом). Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на один - три года.

Ведется досудебное расследование.

В Борисполе полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосованияФото: избирательный бюллетень с нарушением (полиция Борисполя facebook.com)

Напомним, Национальная полиция открыла уже 51 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты нарушений по всем областям Украины.

Кроме того, во время мониторинга проведения голосования на местных выборах Комитет избирателей Украины зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

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