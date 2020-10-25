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У Борисполі поліція відкрила справу за фактом порушення таємниці голосування

Новость на русском → Бориспіль, Неділя 25 жовтня 2020 18:50
У Борисполі поліція відкрила справу за фактом порушення таємниці голосування Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Броварах на виборчих бюлетенях і їх корінцях завдали унікальний номерний знак, в результаті чого було вчинено умисне порушення таємниці голосування. У зв'язку з інцидентом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Броварського району.

Відзначається, що наявність унікального номера надалі може дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, що взяли участь у виборах.

Справу відкрито за ч. 2 ст. 159 Кримінального кодексу України (порушення таємниці голосування уповноваженою особою). Санкції статті передбачають обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на один - три роки.

Ведеться досудове розслідування.

У Борисполі поліція відкрила справу за фактом порушення таємниці голосування

Фото: виборчий бюлетень з порушенням (поліція Борисполя facebook.com)

Нагадаємо, Національна поліція відкрила вже 51 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовані факти порушень по всіх областях України.

Крім того, під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

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