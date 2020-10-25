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Поліція відкрила понад 60 кримінальних справ за фактами порушень на виборах

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 19:04
Поліція відкрила понад 60 кримінальних справ за фактами порушень на виборах Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національна поліція Україна відкрила вже 61 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах. Факти порушень були зафіксовані у всіх областях.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За станом на 18:00, в поліцію надійшло 3689 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом Найбільше в Києві - 44, Київській - 418, Дніпропетровській - 336, Донецькій - 250, Одеській - 210 і Львівській - 202 областях.

Таким чином, було зафіксовано 1 439 порушень за агітації в день виборів, порушення таємниці голосування - 182, підкуп виборців - 163

Також правоохоронці склали 169 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, в Броварах правоохоронці відкрили справу за фактом порушення таємниці голосування. На виборчій дільниці виявили нумерацію бюлетенів і корінців.

Крім того, Комітет виборців України під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

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