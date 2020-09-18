Кличко висунули в мери Києва

Чинного мера Києва Віталія Кличка висунули в мери міста від партії "УДАР". Про це стало відомо 18 вересня.

Відповідну заяву зробили на зборі Київської міської місцевої організації політичної партії "УДАР".

За даними опитування центру Разумкова, якби вибори мера Києва відбулися на початку серпня 2020 року, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного міського голову готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

Далі за рівнем електоральної підтримки йдуть Андрій Пальчевський, Олександр Попов, Ірина Верещук та Сергій Притула.

Зазначимо, партія "Європейська солідарність" на виборах мера Києва підтримає Кличка.

Нагадаємо, 11 серпня український телеведучий Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.