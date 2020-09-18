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Кличко идет в мэры Киева

Автор: Анастасия Рокитна

Действующего мэра Киева Виталия Кличко выдвинули в мэры города от партии "УДАР". Об этом стало известно 18 сенбяря.

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Соответствующее заявление сделали на сборе Киевской городской местной организации политической партии "УДАР".

По данным опроса центра Разумкова, если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Далее по уровню электоральной поддержки идут Андрей Пальчевский, Александр Попов, Ирина Верещук и Сергей Притула.

Отметим, партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко.

Напомним, 11 августа украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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