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"ЕС" поддержит Кличко на выборах мэра Киева

Новина українською → Киев, Среда 16 сентября 2020 13:37
"ЕС" поддержит Кличко на выборах мэра Киева Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит действующего городского голову Виталия Кличко. Решение о поддержке принято, несмотря на отказ Кличко баллотироваться от "ЕС".

Об этом на съезде в Киеве заявил глава столичной ячейки партии Владимир Прокопив.

По его словам, Кличко на посту мэра Киева реализовывал курс пятого президента Петра Порошенко.

"На должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра", - подчеркнул Прокопив.

Напомним, в июне "Европейская солидарность" предложила Кличко идти на выборы от этой политической силы, но он отказался.

"Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что много лет являюсь лидером политической силы УДАР… И буду выдвигаться в мэры от партии УДАР", - отметил он и добавил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами.

Сегодня стало известно, что список "Европейской солидарности" на выборах в Киевский городской совет возглавит Марина Порошенко. А на выборы в Одесский областной совет партию "Слуга народа" поведет министр здравоохранения Максим Степанов.

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