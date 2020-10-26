У Кличка пояснили, чим зумовлен його висока підтримка та партії "Удар" на виборах

Кияни підтримали європейський розвиток свого міста: партія "Удар" і діючий мер Києва Віталій Кличко перемагають на виборах у столиці.

Про це заявив член політради "Удар", народний депутат VII і VIII скликань, голова Комітету ВРУ з питань молоді та спорту двох скликань Артур Палатний.

"З високою часткою ймовірності другого туру в Києві не буде. Чинний міський голова Віталій Кличко попередньо набирає абсолютну більшість голосів, його результат випереджає інших кандидатів у 5 разів. Екзит-поли і паралельний підрахунок голосів засвідчили розгромну перемогу Віталія Кличка і його партії", - сказав Палатний.

Настільки значна перевага Артур Палатний назвав доказом того, що діюча команда ефективна і компетентна, і більшість киян підтримують її бачення європейського розвитку Києва.

"Є команда, яка працює і дає результат. Кияни їй довіряють і не хочуть експериментів. Вони не завжди виявляються позитивними, а нова кров не завжди краще досвіду. У той час як інші політики втрачають рейтинг ще на початку каденції, підтримка Віталія Кличка тільки збільшилася", - прокоментував Палатний.

Він зазначив, що мер і фракція "УДАР" у Київраді продовжать соціальний, економічний та інфраструктурний розвиток столиці.

"Наша команда буде представлена в Київраді висококласними професіоналами, патріотами свого міста і країни, які будуть працювати тільки на киян і в інтересах киян. Якщо інші демократичні сили будуть підтримувати наші цінності і розділяти ідеї розвитку Києва, ми відкриті до конструктивної взаємодії", - сказав член політради "Удару".

Нагадаємо, за даними підрахунку, проведеного штабом партії "Удар": Віталій Кличко набрав 50,90%, Олександр Попов (ОПЗЖ) - 9,50%, Сергій Притула ("Голос") - 7,90%, Олексій Кучеренко ("Батьківщина") - 6,4%.

За результатами опитування партія "Удар" набрала 19,70% голосів, "Європейська солідарність" - 19,50%, "Єдність" Олександра Омельченка" - 8,50%, "ОПЗЖ" - 7,6%, "Слуга народу" - 7,20%.

Остаточні підсумки місцевих виборів в Україні будуть підведені протягом 3-5 днів, повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.