Продан: другого туру в Києві не буде, у Кличка - 50,9%

На виборах до Київської міської ради Віталій Кличко набрав близько 51% та перемагає вже у першому турі, партія "УДАР" проходить у Київраду з результатом майже 20%.

Про це на брифінгу повідомила голова штабу партії Оксана Продан за результатами паралельного підрахунку голосів, який проводив штаб мера та політсили.

"Згідно з паралельним підрахунком голосів Віталій Кличко отримує 50,9% голосів і з великою ймовірністю перемагає вже в першому турі на виборах Київського міського голови. І екзит-поли і наш паралельний підрахунок голосів показує що партія "УДАР" проходить в Київраду з результатом 19,7%", - зазначає Продан.

За її словами, і паралельний підрахунок, і мокрі протоколи співпадають, відповідно штаб Кличка очікує саме таких результатів і в альтернативному підрахунку.

"Вже зараз ми можемо впевнено сказати що кияни обрали продовження подальшого розвитку столиці на чолі з Віталієм Кличком та партією "УДАР", - резюмувала Оксана Продан.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, було оголошено результати екзит-полу виборів мера Києва. Перемагає чинний голова міста Віталій Кличко.

Також Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах в Україні. Вона склала 36,88%.