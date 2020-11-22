У Львові та Ужгороді зафіксовані порушення на виборах: поліція відкрила справи

У Львові та Ужгороді у ході другого туру місцевих виборів зафіксували порушення. За цими фактами поліція відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зокрема, у Львові правоохоронці встановили, що окремі члени ДВК підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявлення громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаного протоколу.

За цим фактом слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальну справу за ч.4 ст.158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу.

А в Ужгороді до поліції зателефонував спостерігач, який повідомив про порушення виборчого законодавства. Правоохоронці з’ясували, що член ДВК видала бюлетень для голосування виборцю, який не надав необхідних документів.

За даним фактом розпочате розслідування за частиною 1 статті 158-1 Кримінального кодексу (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз).

Нагадаємо, Центральна виборча комісія поки не фіксує серйозних порушень, що можуть вплинути на результати другого туру місцевих виборів. Такі дані станом на 9:30.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу, 21 листопада, у поліцію надійшло 61 повідомлення, пов'язане з порушеннями виборчого процесу, відкрито три кримінальні справи.