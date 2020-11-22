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ЦВК поки не фіксує порушення, які можуть вплинути на результати виборів

Новость на русском → Україна, Неділя 22 листопада 2020 14:01
ЦВК поки не фіксує порушення, які можуть вплинути на результати виборів Фото: будівля Центральної виборчої комісії (cvk.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Центральна виборча комісія поки не фіксує серйозних порушень, що можуть вплинути на результати другого туру місцевих виборів. Такі дані станом на 9:30.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Серйозних системних порушень, які потенційно можуть вплинути на результати волевиявлення виборців, станом на 9:30 не зафіксовано. Голосування триває у штатному режимі", - зазначається у повідомленні.

За даними ЦВК, 1 648 виборчих дільниць у 9 регіонах, де сьогодні, 22 листопада, відбувається повторне голосування з виборів міського голови, відкрилися вчасно. Із запізненням відкрилась лише виборча дільниця № 531254 у Полтаві.

У Центрвиборчкомі додають, що на дільницях організовані відповідні протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема, при вході на виборчі дільниці здійснюється температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання передбачені окремі кабіни для таємного голосування.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в поліцію надійшло 61 повідомлення, пов'язане з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи відкрили три кримінальні справи.

Як писало РБК-Україна, громадянська мережа ОПОРА повідомляє про перші порушення під час виборів у містах. Сьогодні люди голосують в 11 містах.

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