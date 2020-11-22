ЦВК поки не фіксує порушення, які можуть вплинути на результати виборів
Центральна виборча комісія поки не фіксує серйозних порушень, що можуть вплинути на результати другого туру місцевих виборів. Такі дані станом на 9:30.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
"Серйозних системних порушень, які потенційно можуть вплинути на результати волевиявлення виборців, станом на 9:30 не зафіксовано. Голосування триває у штатному режимі", - зазначається у повідомленні.
За даними ЦВК, 1 648 виборчих дільниць у 9 регіонах, де сьогодні, 22 листопада, відбувається повторне голосування з виборів міського голови, відкрилися вчасно. Із запізненням відкрилась лише виборча дільниця № 531254 у Полтаві.
У Центрвиборчкомі додають, що на дільницях організовані відповідні протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема, при вході на виборчі дільниці здійснюється температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання передбачені окремі кабіни для таємного голосування.
Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в поліцію надійшло 61 повідомлення, пов'язане з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи відкрили три кримінальні справи.
Як писало РБК-Україна, громадянська мережа ОПОРА повідомляє про перші порушення під час виборів у містах. Сьогодні люди голосують в 11 містах.