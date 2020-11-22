ЦИК пока не фиксирует нарушения, которые могут повлиять на результаты выборов
Центральная избирательная комиссия пока не фиксирует серьезных нарушений, которые могут повлиять на результаты второго тура местных выборов. Таковы данные по состоянию на 9:30.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, по состоянию на 9:30 не зафиксировано. Голосование проходит в штатном режиме", - отмечается в сообщении.
По данным ЦИК, 1648 избирательных участков в 9 регионах, где сегодня, 22 ноября, происходит повторное голосование по выборам городского главы, открылись вовремя. С опозданием открылся только избирательный участок № 531254 в Полтаве.
В Центризбиркоме добавляют, что на участках организованы соответствующие противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни. В частности, при входе на избирательные участки осуществляется температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабины для тайного голосования.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 ноября, в полицию поступило 61 сообщение, связанное с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения открыли три уголовных дела.
Как писало РБК-Украина, гражданская сеть ОПОРА сообщает о первых нарушениях во время выборов в городах. Сегодня люди голосуют в 11 городах.