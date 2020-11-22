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ЦИК пока не фиксирует нарушения, которые могут повлиять на результаты выборов

Новина українською → Украина, Воскресенье 22 ноября 2020 14:01
ЦИК пока не фиксирует нарушения, которые могут повлиять на результаты выборов Фото: здание Центральной избирательной комиссии (cvk.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Центральная избирательная комиссия пока не фиксирует серьезных нарушений, которые могут повлиять на результаты второго тура местных выборов. Таковы данные по состоянию на 9:30.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, по состоянию на 9:30 не зафиксировано. Голосование проходит в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

По данным ЦИК, 1648 избирательных участков в 9 регионах, где сегодня, 22 ноября, происходит повторное голосование по выборам городского главы, открылись вовремя. С опозданием открылся только избирательный участок № 531254 в Полтаве.

В Центризбиркоме добавляют, что на участках организованы соответствующие противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни. В частности, при входе на избирательные участки осуществляется температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабины для тайного голосования.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 ноября, в полицию поступило 61 сообщение, связанное с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения открыли три уголовных дела.

Как писало РБК-Украина, гражданская сеть ОПОРА сообщает о первых нарушениях во время выборов в городах. Сегодня люди голосуют в 11 городах.

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