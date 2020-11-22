ОПОРА фиксирует первые нарушения на местных выборах

Гражданская сеть ОПОРА сообщает о первых нарушениях во время выборов в городах. Сегодня люди голосуют в 11 городах.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

В Николаеве и Ужгороде наблюдателя пытались не впустить члены участковой избирательной комиссии №210715 в Ужгороде. После сообщения о ситуации в Ужгородскую городскую ТИК наблюдателя все же впустили на избирательный участок.

В Николаеве наблюдатель ОПОРЫ не смог попасть в помещение избирательного участка №480772 - комиссия ограничивала его, у него не было возможности наблюдать за открытием сейфа с бюллетенями. Через некоторое время наблюдатель смог зайти в помещение.

На избирательном участке во Львове избирателей вычеркнули из списка в день голосования. На утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии №462083 вычеркнула ручкой из списка трех человек, которые должны были проголосовать на этой УИК.

Также во Львове члены участковых избирательных комиссий №462038 и №461885 не вели протокол утреннего заседания.

Напомним, полиция зафиксировала нарушения "дня тишины" в Днепре. Составлен один админпротокол, проверяется еще 26 сообщений.

Отметим, с начала избирательной кампании 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных дел в отношении местных выборов в Украине.