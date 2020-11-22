ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОПОРА фиксирует первые нарушения на местных выборах

Новина українською → Ужгород, Воскресенье 22 ноября 2020 11:40
ОПОРА фиксирует первые нарушения на местных выборах Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Гражданская сеть ОПОРА сообщает о первых нарушениях во время выборов в городах. Сегодня люди голосуют в 11 городах.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

В Николаеве и Ужгороде наблюдателя пытались не впустить члены участковой избирательной комиссии №210715 в Ужгороде. После сообщения о ситуации в Ужгородскую городскую ТИК наблюдателя все же впустили на избирательный участок.

В Николаеве наблюдатель ОПОРЫ не смог попасть в помещение избирательного участка №480772 - комиссия ограничивала его, у него не было возможности наблюдать за открытием сейфа с бюллетенями. Через некоторое время наблюдатель смог зайти в помещение.

На избирательном участке во Львове избирателей вычеркнули из списка в день голосования. На утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии №462083 вычеркнула ручкой из списка трех человек, которые должны были проголосовать на этой УИК.

Также во Львове члены участковых избирательных комиссий №462038 и №461885 не вели протокол утреннего заседания.

Напомним, полиция зафиксировала нарушения "дня тишины" в Днепре. Составлен один админпротокол, проверяется еще 26 сообщений.

Отметим, с начала избирательной кампании 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных дел в отношении местных выборов в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 нарушения ОПОРА
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Второй тур выборов в Днепре
Второй тур выборов в Днепре
Второй тур выборов во Львове
Второй тур выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
ЦИК назвал явку на местных выборах по состоянию на 13:00
Александр Белоусфинансовый редактор ЦИК назвал явку на местных выборах по состоянию на 13:00