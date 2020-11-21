С начала избирательной кампании в Украине открыто более 1100 уголовных дел

С начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств по местным выборам в Украине. Всего поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что 737 дел было открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 417 - связаны с избирательным процессом.

Также правоохранители составили 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Второй тур выборов в семи городах прошел 15 ноября, а также назначено на 22 ноября.

Ранее сообщалось, что ЦИК отменил постановления территориальных избиркомов о назначении перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском. Новые даты должны утвердить до 23 ноября.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги второго тура выборов мэров в Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

Добавим, что в Бердянске горизбирком заказал напечатать 90 тысяч бюллетеней ко второму туру выборов. Правоохранители открыли уголовное дело по факту неправомерных действий главы терризбиркома.