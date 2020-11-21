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З початку виборчої кампанії в Україні відкрито понад 1100 кримінальних справ

Новость на русском → Київ, Субота 21 листопада 2020 11:57
З початку виборчої кампанії в Україні відкрито понад 1100 кримінальних справ Фото: місцеві вибори (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних проваджень щодо місцевих виборів в Україні. Всього надійшло 16 664 заяви і повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Наголошується, що 737 справ було порушено за фактами порушення виборчого законодавства, а ще 417 - пов'язані з виборчим процесом.

Також правоохоронці склали 2 480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Другий тур виборів у семи містах пройшов 15 листопада, а також призначено на 22 листопада.

Раніше повідомлялося, що ЦВК скасувала постанови територіальних виборчкомів про призначення перевиборів у Борисполі та Новгород-Сіверському. Нові дати повинні затвердити до 23 листопада.

Крім того, Центральна виборча комісія оприлюднила підсумки другого туру виборів мерів в Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Додамо, що у Бердянську міськвиборчком замовив надрукувати 90 тисяч бюлетенів до другого туру виборів. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом неправомірних дій голови террізбіркома.

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