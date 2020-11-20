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У Бердянську незаконно надрукували 90 тисяч бюлетенів до другого туру виборів

Новость на русском → Бердянськ, П'ятниця 20 листопада 2020 20:52
У Бердянську незаконно надрукували 90 тисяч бюлетенів до другого туру виборів Фото: виборці з бюлетенями (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Бердянську поліція заарештувала 90 тисяч бюлетенів. Їх міськвиборчком незаконно замовив для другого туру виборів мера.

Про це повідомляє "Суспильне".

18 листопада в управління Національної поліції Бердянська звернулися члени террізбіркома з повідомленням про незаконний друк бюлетенів. З'ясувалося, що в місто Бельмак вирушили двоє членів міськвиборчкому, включаючи в. о. голови комісії, щоб домовитися про друк на місцевій фабриці 90 тисяч бюлетенів.

За друк цих бланків комісія не голосувала, а тому глава виборчкому не могла сама домовлятися про замовлення бюлетенів. Днем пізніше, 19 листопада, комісія вже затвердила друк партії бюлетенів для виборів, які замовили на запорізькій друкарні.

Вже надруковані в Бельмаке бланки поліція взяла під охорону. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом неправомірних дій голови террізбіркома.

У другому турі виборів мера Бердянська беруть участь кандидат від "ОПЗЖ" Олександр Свідло і від "За майбутнє" Валерій Баранов. Голосування пройде 22 листопада.

Нагадаємо, що чинний мер Сум Олександр Лисенко переобраний на посаді. Він переміг у другому турі виборів.

Раніше Центральна виборча комісія оприлюднила підсумки другого туру виборів мерів в Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

зокрема, мером Херсона обраний народний депутат Ігор Колыхаев. Краматорськ очолив самовисуванець Олександр Гончаренко, Кам'янець-Подільський - голова місцевої організації ВО "Свобода" Михайло Поситко.

В Українці Київської області переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Туренко.

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