У Сумах мером знову обраний Лисенко

Чинний мер Сум Олександр Лисенко переобраний на посаді. Він переміг у другому турі виборів.

Про це повідомила Сумська міськрада.

Відповідно до затвердженого протоколу міськвиборчкому, за Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від "Євросолідарності" Вадима Акперова - 16 567 виборців.

Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був обраний знову.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Раніше Центральна виборча комісія оприлюднила підсумки другого туру виборів мерів в Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Зокрема, мером Херсону обраний народний депутат Ігор Колихаєв. Краматорськ очолив самовисуванець Олександр Гончаренко, Кам'янець-Подільський - голова місцевої організації ВО "Свобода" Михайло Поситко.

В Українці Київської області переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Туренко.