ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названо переможця виборів мера Луцька

Новость на русском → Луцьк, Четвер 19 листопада 2020 13:59
Названо переможця виборів мера Луцька Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Поліщука, якого висунула партія "За майбутнє", підтримали 24 355 виборців і це більшість голосів. За його опонента самовисуванця Богдана Шибу проголосували 19 093 виборці.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія оприлюднила підсумки другого туру виборів мерів у Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Зокрема, мером Херсона обраний народний депутат Ігор Колихаєв. Краматорськ очолив самовисуванець Олександр Гончаренко, Кам'янець-Подільський - голова місцевої організації ВО "Свобода" Михайло Посітко.

В Українці Київської області переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Туренко.

Детальніше про те, які партії здобули перемогу на місцевих виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто прийняв владу в регіонах України".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 результаты
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів у Дніпрі
Головне про другий тур виборів у Дніпрі
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності