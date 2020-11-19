Названо переможця виборів мера Луцька

Перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Поліщука, якого висунула партія "За майбутнє", підтримали 24 355 виборців і це більшість голосів. За його опонента самовисуванця Богдана Шибу проголосували 19 093 виборці.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія оприлюднила підсумки другого туру виборів мерів у Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Зокрема, мером Херсона обраний народний депутат Ігор Колихаєв. Краматорськ очолив самовисуванець Олександр Гончаренко, Кам'янець-Подільський - голова місцевої організації ВО "Свобода" Михайло Посітко.

В Українці Київської області переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Туренко.

Детальніше про те, які партії здобули перемогу на місцевих виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто прийняв владу в регіонах України".