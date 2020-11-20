ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Сумах мэром вновь избран Лысенко

Новина українською → Сумы, Пятница 20 ноября 2020 18:08
В Сумах мэром вновь избран Лысенко Фото: Александр Лысенко (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Действующий мэр Сум Александр Лысенко переизбран в должности. Он победил во втором туре выборов.

Об этом сообщил Сумской горсовет.

Согласно утвержденному протоколу горизбиркома, за Александра Лысенка проголосовали 26 446 избирателей, а за кандидата от "Евросолидарности" Вадима Акперова - 16 567 избирателей.

Лысенко был избран мэром Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года, а на очередных местных выборах в октябре 2015 года был избран вновь.

Напомним, вчера стало известно, что победу во втором туре выборов мэра Луцка одержал Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

Ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги второго тура выборов мэров в Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

В частности, мэром Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев. Краматорск возглавил самовыдвиженец Александр Гончаренко, Каменец-Подольский - глава местной организации ВО "Свобода" Михаил Поситко.

В Украинке Киевской области победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Туренко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Второй тур выборов в Днепре
Второй тур выборов в Днепре
Второй тур выборов во Львове
Второй тур выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by