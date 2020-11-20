В Бердянске незаконно напечатали 90 тысяч бюллетеней ко второму туру выборов

В Бердянске полиция арестовала 90 тысяч бюллетеней. Их горизбирком незаконно заказал для второго тура выборов мэра.

Об этом сообщает "Суспильне".

18 ноября в управление Национальной полиции Бердянска обратились члены терризбиркома с сообщением о незаконной печати бюллетеней. Выяснилось, что в город Бельмак отправились двое членов горизбиркома, включая и.о. главы комиссии, чтобы договориться о печати на местной фабрике 90 тысяч бюллетеней.

За печать этих бланков комиссия не голосовала, а потому глава избиркома не могла сама договариваться о заказе бюллетеней. Днем позже, 19 ноября, комиссия уже утвердила печать партии бюллетеней для выборов, которые заказали на запорожской печатной фабрике.

Уже напечатанные в Бельмаке бланки полиция взяла под охрану. Правоохранители открыли уголовное дело по факту неправомерных действий главы терризбиркома.

Во втором туре выборов мэра Бердянска участвуют кандидат от "ОПЗЖ" Александр Свидло и от "За майбутне" Валерий Баранов. Голосование пройдет 22 ноября.

Напомним, что действующий мэр Сум Александр Лысенко переизбран в должности. Он победил во втором туре выборов.

Ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги второго тура выборов мэров в Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

В частности, мэром Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев. Краматорск возглавил самовыдвиженец Александр Гончаренко, Каменец-Подольский - глава местной организации ВО "Свобода" Михаил Поситко.

В Украинке Киевской области победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Туренко.