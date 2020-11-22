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ОПОРА фіксує перші порушення на місцевих виборах

Новость на русском → Ужгород, Неділя 22 листопада 2020 11:40
ОПОРА фіксує перші порушення на місцевих виборах Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Громадянська мережа ОПОРА повідомляє про перші порушення під час виборів у містах. Сьогодні люди голосують у 11 містах.

Про це повідомляє прес-служба мережі.

У Миколаєві та Ужгороді спостерігача намагались не впустити члени дільничної виборчої комісії №210715 в Ужгороді. Після повідомлення про ситуацію в Ужгородську міську ТВК спостерігача все ж впустили на виборчу дільницю.

У Миколаєві спостерігач ОПОРИ не зміг потрапити у приміщення виборчої дільниці №480772 - комісія обмежувала його, він не мав змоги спостерігати за відкриттям сейфу з бюлетенями. Через деякий час спостерігач зміг зайти у приміщення.

На виборчій дільниці у Львові виборців викреслили зі списку у день голосування. На ранковому засіданні секретар дільничної виборчої комісії №462083 викреслила ручкою із списку трьох осіб, які мали б проголосувати на цій ДВК.

Також у Львові члени дільничних виборчих комісій №462038 та №461885 не вели протокол ранкового засідання.

Нагадаємо, поліція зафіксувала порушення "дня тиші" в Дніпрі. Складено один адмінпротокол, перевіряється ще 26 повідомлень.

Зазначимо, з початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних справ щодо місцевих виборів в Україні.

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