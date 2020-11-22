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Местные выборы: полиция получила более 60 сообщений о нарушениях

Новина українською → Украина, Воскресенье 22 ноября 2020 12:26
Местные выборы: полиция получила более 60 сообщений о нарушениях Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

За прошедшие сутки, 21 ноября, в полицию поступило 61 сообщение, связанное с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения открыли три уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В течение "дня тишины" в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях", - информируют в полиции.

Указано, что еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлен в Ровненской области.

Сообщения касались:

  • незаконной агитации - 42,
  • подкупа избирателей - 14,
  • нарушения ведения реестра избирателей - 4,
  • мошенничества - 1.

"Полицейские составили два административных протокола по ст. 212-10 (Нарушение ограничений по поводу ведения предвыборной агитации) КоАП в Днепропетровской и Львовской областях. В ЕРДР внесены сведения о трех уголовных производствах по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса в Донецкой, Запорожской областях и городе Черкассы",- сказано в сообщении.

Всего же с начала избирательного процесса в полицию поступило 16 728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато 1161 уголовное дело и составлены 2433 админпротокола.

Напомним, гражданская сеть ОПОРА сообщает о первых нарушениях во время выборов в городах.

В Николаеве и Ужгороде наблюдателя пытались не впустить члены участковой избирательной комиссии №210715 в Ужгороде. После сообщения о ситуации в Ужгородскую городскую ТИК наблюдателя все же впустили на избирательный участок.

Как писало РБК-Украина, полиция зафиксировала нарушения "дня тишины" в Днепре. Составлен один админпротокол, проверяется еще 26 сообщений.

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