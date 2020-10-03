Лідер Радикальної партії Олег Ляшко програє вибори у 208 окрузі Чернігівської області, тому звинувачує партію "Наш край" у підкупі виборців, де політсила навіть не висунула свого кандидата.

На це звернув увагу політолог Дмитро Корнійчук у Facebook, опублікувавши дані з сайту Центральної виборчої комісії, де вказані всі зареєстровані кандидати округу.

"Ляшко програє вибори в мажоритарному 208-му окрузі, а тому вирішив зробити провокацію. При цьому дав "в штангу": партія "Наш край", яку він звинуватив у підкупі, навіть не висувала свого кандидата. Досить відкрити сайт ЦВК і подивитися дані. Кандидатів "Нашого краю" серед них немає", - зазначає експерт.

На його думку, Ляшко занадто поспішав опублікувати викриття, що навіть не встиг перевірити дані ЦВК.

"І тут виникає логічне запитання: а навіщо "радикалу" взагалі настільки поспішно прив'язувати "сітку" до іншої партії? Може, сам скуповує голоси на окрузі?" - резюмує політолог.

Нагадаємо, 3 жовтня на 208 окрузі в Чернігівській області виявили виборчу сітку з підкупу виборців на виборах народного депутата. Сітка налічує 5000 тисяч осіб.