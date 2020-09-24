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Медики повідомили про стан Кернеса: прогресує кожен день

Автор: Игорь Литвиненко

Лікарі берлінської клініки "Шаріте" повідомили про стан здоров'я мера Харкова Геннадія Кернеса, який там проходить лікування від коронавірусу. Медики відзначили, що стан Кернеса поліпшується кожен день.

Про це у Telegram повідомив один Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.

Він оприлюднив медичний висновок директора клініки "Шаріте" Норберта Сутторпа.

"Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання", - йдеться у висновку.

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Нагадаємо, Геннадій Кернес перебував на лікарняному з 10 вересня. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що він впав у кому. У міськраді Харкова цю інформацію спростували, однак підтвердили, що Кернес захворів коронавірусом. Він був екстрено доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні.

Також повідомлялося, що партія "Блок Кернеса" висунула його кандидатом у мери Харкова. Станом на 13:45 24 вересня не було офіційної інформації про те, що Кернес був зареєстрований кандидатом.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні останній день, коли кандидати можуть подати документи для реєстрації на місцеві вибори.

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