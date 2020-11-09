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Мером Вінниці став Сергій Моргунов

Автор: Андрій Козловський

Згідно з результатами Центральної виборчої комісії, міським головою Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова. Він обігнав свого найближчого конкурента на більш ніж 50%.

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Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як повідомляється, представник партії "Українська стратегія Гройсмана" Моргунов набрав у першому турі виборів 65,93% голосов.

Результати виборів міського голови Вінниці виглядають таким чином:

  • Моргунов Сергій, політична партія "Українська стратегія Гройсмана", - 65,93% (61 194 голоси);
  • Кудлаєнко Сергій, партія "Європейська солідарність", - 13,04% (12 108 голосів);
  • Борзов Сергій, партія "Слуга народу", - 6,09% (5 656 голосів);
  • Узєлков В'ячеслав, партія "ОПЗЖ", - 4,6% (4270 голосів);
  • Устинова Олександра, партія "Голос", - 3,35% (3 112 голосів).

Нагадаємо, повторне голосування на місцевих виборах вже призначили в ряді областей.

Також РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.

Крім цього, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.

Прогноз погоди
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