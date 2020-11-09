Мером Вінниці став Сергій Моргунов

Згідно з результатами Центральної виборчої комісії, міським головою Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова. Він обігнав свого найближчого конкурента на більш ніж 50%.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Як повідомляється, представник партії "Українська стратегія Гройсмана" Моргунов набрав у першому турі виборів 65,93% голосов.
Результати виборів міського голови Вінниці виглядають таким чином:
Нагадаємо, повторне голосування на місцевих виборах вже призначили в ряді областей.
Також РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.
Крім цього, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.