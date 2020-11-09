Мэром Винницы стал Сергей Моргунов

Согласно результатам Центральной избирательной комиссии, городским главой Винницы избрали действующего мэра Сергея Моргунова. Он обогнал своего ближайшего конкурента на более чем 50%.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Как сообщается, представитель партии "Украинская стратегия Гройсмана" Моргунов набрал в первом туре выборов 65,93% голосов.
Результаты выборов городского главы Винницы выглядят таким образом:
Напомним, повторное голосование на местных выборах уже назначили в ряде областей.
Также РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.
Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего было избрано 13 323 депутата.