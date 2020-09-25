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У мери Харкова балотуються 15 осіб: повний список

Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Стало відомо, хто балотується у мери Харкова. У Харківську міську виборчу комісію документи подали 15 осіб.

Про це повідомляє "Суспільне".

Одинадцять кандидатів висунули політичні партії, а четверо є самовисуванцями.

Список кандидатів:

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  • Олександр Абрамічев, "Європейська солідарність";
  • Валерій Безлепкін, самовисуванець;
  • Ірина Денисова, "За майбутнє";
  • Михайло Добкін, самовисуванець;
  • Геннадій Кернес, "Блок Кернеса - Успішний Харків";
  • Олексій Кучер, "Слуга народу";
  • Сергій Кушнарьов, "Перемога Пальчевського";
  • Георгій Лаговський, "Удар";
  • Олександра Нарижна, "Голос";
  • Ігор Приходько, ВО "Батьківщина";
  • Наталія Пилипенко, самовисуванка;
  • Микита Соловйов, "Демократична сокира";
  • Ігор Черняк, "Блок Світличної - Разом";
  • Олександр Фельдман, "Опозиційна платформа - За життя";
  • Денис Ярославський, самовисуванець.

У комісії відзначили, що приймали документи від партій і кандидатів до 24 вересня включно. Тепер їх повинні розглянути протягом п'яти днів.

"На цей час ніхто не зареєстрований. Порядок у нас наступний: організації партій та самовисуванці подають документи, і вчора у нас був останній день. До кінця доби ми приймали документи. Починаючи відсьогодні ми будемо розглядати і приймати рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації", - відзначили в Харківській територіальній ЦВК.

У відомстві анонсували вечірнє засідання, на якому зареєструють частину партій і організацій.

"На цей час ще ніхто не зареєстрований. Тільки сьогодні о 6 годині вечора буде засідання, на якому ми зареєструємо частину партій, організацій", - сказав представник комісії.

Нагадаємо, раніше чинного мера Геннадія Кернеса затвердили в якості кандидата на пост глави Харківської міськради від партії "Блок Кернеса", попри захворювання на коронавірус.

У матеріалі "Якщо не Кернес. Хто може поборотися за пост мера Харкова" РБК-Україна намагалося розібратися, хто може претендувати на пост мера, якби діючий градоначальник не став би брати участь у виборах.

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